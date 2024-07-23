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Dünya

Rus istihbaratı: Belgorod'da camiyi kundaklamaya hazırlanan iki kişi yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belgorod bölgesinde cami kundaklamaya hazırlandıkları şüphesiyle iki kişinin yakalandığını bildirdi.

Ali Cura  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Rus istihbaratı: Belgorod'da camiyi kundaklamaya hazırlanan iki kişi yakalandı

Moskova

 Rus istihbaratı FSB’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Mariupol'de yaşayan 1986 ve 1993 doğumlu iki kişinin Ukrayna istihbaratı tarafından "ayartıldığı" ileri sürüldü. Şüphelilerin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Aldıkları talimatlar doğrultusunda şüpheliler Belgorod’a gidecek ve orada camiyi ateşe vereceklerdi." ifadeleri kullanıldı.

Suçlarını itiraf ettikleri aktarılan şüpheliler hakkında terör saldırısı düzenleme suçundan dava açıldığı kaydedildi.

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