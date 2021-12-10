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Dünya

KKTC'den Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlarını sürdüren Rum kesimine tepki

Muhammet İkbal Arslan   | 10.12.2021
KKTC'den Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlarını sürdüren Rum kesimine tepki

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama konusunda tek taraflı adımlarını sürdüren Kıbrıs Rum kesimine tepki göstererek "Rum tarafının bu faaliyetlerine devam etmesi karşısında ana vatan Türkiye ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla muhafaza etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5. parseldeki hidrokarbon arama lisansına ilişkin ExxonMobil ve Katar Petrolleri şirketler ortaklığı ile GKRY arasında "Arama ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi" imzaladığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rum tarafının bu ve benzeri tek yanlı hareketleri bölgede kimin gerginlikten yana olduğunu teyit etmektedir. Bu tek yanlı adım, tüm uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Türk halkının haklarının açık bir şekilde gasbedilmesi ve Türkiye’nin bölgedeki haklarının yok sayılmasının Kıbrıs Rum yönetimi tarafından tescili anlamına gelmektedir."

Rum tarafının, KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm yapıcı önerilerini görmezden geldiği hatırlatılan açıklamada, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği daha da tırmandırmaya çalışmasına seyirci kalınmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rum tarafının bu faaliyetlerine devam etmesi karşısında, ana vatan Türkiye ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla muhafaza etmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

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