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Dünya

Ukrayna: Rusya, ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, "Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." dedi.

Talha Yavuz   | 10.12.2021
Ukrayna: Rusya, ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti

Kiev

Zelenskiy, 1+1 kanalına verdiği röportajda, Biden ile dünkü telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye ilişkin Zelenskiy, "ABD Başkanından, Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." ifadesini kullandı.

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