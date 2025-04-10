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Dünya

KKTC'de Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binalarının temeli atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılması planlanan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binaları için temel atma töreni düzenlendi.

Mehmet Kemal Firik  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
KKTC'de Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binalarının temeli atıldı Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin - AA

Lefkoşa

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binalarının temel atma töreninde konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız yargının, KKTC ve halkın geleceği, yaşamı açısından önemine işaret ederek, temeli atılan binalar ile birlikte Metehan Bölgesi'nin ekonomik olarak değerinin yükseleceğini vurguladı.

Tatar, KKTC'nin her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, "KKTC’nin egemenliğinin, bağımsızlığının sembolü, kalbinin atacağı müthiş bir eser inşa ediliyor. Bu eserler başta yargı camiası olmak üzere ülkemize hayırlı olsun." dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de açılıştaki konuşmasında, temeli atılan Yüksek Mahkeme binasının ülkedeki yargıyı güçlendireceğini belirterek, şunları söyledi:

"İşte bugün attığımız bu temel, geleceğe atılan bir imzadır ve bu imzanın mürekkebi de Türkiye ile KKTC arasında kurulan kopmaz kardeşlik bağlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkiler, sadece tarihsel ve kültürel bağlardan değil, aynı zamanda ortak gelecek vizyonundan da beslenmektedir. Yüzyılın adı konmuştur. Şu anda Türk Yüzyılı'nı yaşıyoruz. Bu yüzyılda Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yıldızı yükselecek ve parlayacaktır."

Konuşmaların ardından Başkent Lefkoşa'da, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) desteğiyle yapılması planlanan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binalarının temeli dualarla atıldı.

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