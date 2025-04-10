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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iş makinelerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ayta Şab beldesinde enkaz kaldırma çalışmalarına katılan iş makinelerini vurdu.

Mahmut Geldi  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iş makinelerini vurdu

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Ayta Şab beldesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) 2 iş makinesini hedef aldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail İHA'larının Ayta Şab beldesi üzerinde yoğun uçuşlar yaptığı belirtildi.

Ayta Şab beldesi, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırılar sırasında büyük yıkıma uğrayan noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun yerleştiği Ayta Şab beldesi sakinlerinin çoğu büyük yıkım nedeniyle hala evlerine dönemedi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi de yaralandı.

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