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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 60 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, ülkedeki vaka sayısı 6 bin 463'e yükseldi.

Muhammet İkbal Arslan   | 04.05.2021
KKTC'de son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Lefkoşa

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı ve 74 kişi taburcu edildi.

Ülkede 590 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 5 hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 6 bin 463'e çıktı.

Rum kesiminde 509 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 509 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 bin 459 test yapıldığını ve 509 vakanın görüldüğünü açıkladı.

Hastanelerde tedavisi süren 263 hastadan 65'inin durumu ise kritik olduğu belirtildi.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 326 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 67 bin 420 ulaştı.

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