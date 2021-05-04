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Dünya

Azerbaycan Ermenistan'a 3 askeri iade etti

Ruslan Rehimov   | 04.05.2021
Azerbaycan Ermenistan'a 3 askeri iade etti

Bakü

Azerbaycan, esir tutulan 3 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti.

Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sonrasında Azerbaycan askerlerince esir alınan 3 Ermeni asker uçakla ülkelerine gönderildi.

Bölgede görevli Rus unsurların komutanı Rustam Muradov'un Erivan'a götürdüğü üç askerin Azerbaycan askerlerine saldırıda bulunmadığının veya suç unsuru taşıyan herhangi bir olaya karışmadıklarının tespit edildiği öğrenildi.


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