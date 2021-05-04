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Dünya

Fransa’da iklim yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi

Fransa’da iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlemeye yönelik düzenlemeleri içeren yasa tasarısı Ulusal Meclisten geçti.

Alaattin Doğru   | 04.05.2021
Fransa’da iklim yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi

Paris

Ulusal Mecliste haftalardır tartışılan iklim yasa tasarısı, 77’ye karşı 332 oyla kabul edildi.

Tasarı, trenle 2,5 saatten az sürede seyahat imkanı olan mesafeler için iç hat uçuşlarının kaldırılması ve çevreyi tahrip edenlere yönelik yeni düzenlemeler içeriyor.

İklim krizi ile mücadelede Fransa’da karbon emisyonlarını 2030’da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmayı hedefleyen tasarının haziran ayında Senatoda ele alınması bekleniyor.

Diğer yandan çevreciler, yasa tasarısındaki önlemleri karbondioksit salımında kısıtlı etkisi olacağı ve yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.

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