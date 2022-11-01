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Dünya

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçim takvimini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık’ta yapılması planlanan yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimi duyurdu.

Mehmet Kemal Firik   | 01.11.2022
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçim takvimini açıkladı

Lefkoşa

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, KKTC'li seçmenler, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 25 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek.

Ülke genelinde seçim yasakları, 16 Kasım’da başlayacak ve propaganda süreci 5 Aralık'ta başlayarak 24 Aralık'ta son bulacak.

Adaylık başvuruları 28 Kasım’da kabul edilecek. 29 Kasım'da geçici adayların, 4 Aralık’ta da kesinleşen adayların duyurusu yapılacak.

Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü 5 Aralık. Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanması için son gün 10 Aralık, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü de 22 Aralık olacak.

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