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Dünya

Sudan'da yüzlerce kişi "dış müdahaleyi" protesto etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da, eski iktidar partisi Ulusal Kongre'ye yakın yüzlerce kişi, Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Temsilcisi Volker Peretz'in sınır dışı edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Ömer Erdem   | 01.11.2022
Sudan'da yüzlerce kişi "dış müdahaleyi" protesto etti Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

"Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı" girişimi ve bazı İslami partilerin organize ettiği gösteri, UNITAMS merkezi önünde yapıldı.

Gösteride, ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle BM Temsilcisi Peretz'in sınır dışı edilmesi istendi.

Peretz'in posterlerini taşıyan protestocular, BM Temsilcisi aleyhine sloganlar attı.

Protestoculardan İsmail Mahmud, AA muhabirine, "Sudan'da İslami grupları hedef alan komploları protesto ediyoruz. Biz yaşadığımız sürece Sudan asla laik yasalarla yönetilmeyecek." dedi.

Sudan'da Temmuz 2020'de kurulan UNITAMS, ordunun 25 Ekim 2021'de sivil hükümeti feshetmesi ve iktidara el koymasıyla başlayan siyasi krizin çözümü için taraflar arasında ara buluculuk görevi üstleniyor.

Daha önce de defalarca BM ve Peretz karşıtı gösteriler düzenlenmiş, nisan ayı başlarında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, misyon başkanı Volker Peretz'i Sudan'ın işlerine karışmakla suçlayıp, sınır dışı edilebileceği imasında bulunmuştu.

Sudan hükümetinden 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise UNITAMS'ın BM Güvenlik Konseyince görevlendirilmesi dolayısıyla ülkeden çıkarılamayacağı kaydedilmişti.

Sudan'da önde gelen din adamlarından Halife et-Tayyib eş-Şeyh, ülkedeki siyasi krizin çüzümüne dair çabalar kapsamında 21 Mayıs'ta "Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı" girişimini başlatmıştı.

Koalisyonda, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e yakın isimler, kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre'den ve İslami akım siyasi partilerden liderler yer alıyor.

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