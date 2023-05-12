Kırım'da Rusya’ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mİ-28 tipi askeri helikopterin, Kırım’da eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.
Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Rusya, Kırım’ı 2014’te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.