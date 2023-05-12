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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kırım'da Rusya’ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Kırım'da Rusya’ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mİ-28 tipi askeri helikopterin, Kırım’da eğitim uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.

Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rusya, Kırım’ı 2014’te yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

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