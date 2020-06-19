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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 570 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 569 bin 63’e, ölü sayısı 7 bin 841’e ulaştı.

Ali Cura   | 19.06.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 570 bine yaklaştı

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 972 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 569 bin 63’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 181 artarak 7 bin 841’e, iyileşen sayısı 10 bin 443 artarak 324 bin 406’ya çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,7’sinde semptom görülmedi.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1136 artarak 211 bin 921’e, ölü sayısı 48 artarak 3 bin 531’e çıktı.

16 milyondan fazla test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar yapılan test sayısı 16 milyon 300 bini geçti, 310 bin kişi gözetim altında tutuldu.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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