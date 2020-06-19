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Dünya

AB'de 2019'da en fazla mülteciyi Almanya kabul etti

Avrupa Birliği üye ülkelerine geçen sene 612 bin 700 iltica başvurusu yapılırken, en fazla mülteciyi Almanya kabul etti.

Şerife Çetin   | 19.06.2020
AB'de 2019'da en fazla mülteciyi Almanya kabul etti

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla AB'ye 2019'ya yapılan iltica başvuruları ve mültecilere ilişkin güncel verilerini yayımladı. 

Buna göre, AB üyelerine 152 farklı ülkeden toplam 612 bin 700 kişi iltica başvurusunda bulunurken, en fazla başvuru Suriye (74 bin 400), Afganistan (52 bin 500) ve Venezuela (44 bin 800) kökenli kişiler tarafından yapıldı.

En fazla mülteci kabul eden AB ülkesi Almanya (142 bin 500) olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi Fransa (119 bin 900) ve İspanya (115 bin 200) takip etti.

İltica talebinde bulunanların yüzde 7'si refakatsiz mülteci çocuklardan oluşurken, yetişkin başvurularının yüzde 62'si erkekler, yüzde 38'i de kadınlardan oluştu.

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