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Dünya

Gazze'deki tek elektrik santrali yakıt sağlanmazsa 72 saat içinde duracak

Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santralinin yakıt sağlanamazsa 72 saat içinde duracağı uyarısında bulunuldu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ali Semerci  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Gazze'deki tek elektrik santrali yakıt sağlanmazsa 72 saat içinde duracak

Gazze

Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Sınır kapılarının kapalı tutulmaya devam edildiği ve santral için gerekli yakıtın girişinin engellendiği konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Santral yönetiminin, santralin çalışma süresini uzatmak için elektrik üreten üç türbinden birini durdurmak zorunda kaldığına dikkat çeken Maruf, "Santralin 72 saat içinde tamamen durması bekleniyor." dedi.

Uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nde yaşananlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Maruf, İsrail ordusunun 9 Mayıs sabahından bu yana toplam 28 konuttan oluşan 8 binayı yıktığını söyledi.

Maruf, İsrail'in saldırılarında ayrıca 37'si oturulamaz, 495'i ise kısmi ve ağır olmak üzere yaklaşık 532 konutun da hasar gördüğünü ifade etti.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda bazı okulların da hasar gördüğünü belirten Maruf, saldırıların bu okullarda eğitim sürecinin tamamen durmasına yol açtığına dikkati çekti.

Maruf, saldırıların başladığı günden beri balıkçılık işlerinin de durduğunu ve bunun 3 bin 500 balıkçıyı olumsuz etkilediğini vurguladı.

İsrail, 9 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yolcuların geçiş yaptığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ile ticari malların geçişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı tamamen kapalı tutuyor ve geçişlere izin vermiyor.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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