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Dünya

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü

Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişinin öldüğü ve 4 bin 551 evin hasar gördüğü bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Kırgızistan'da sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü

Bişkek

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov, Bakanlığın bu yılın ilk yarısındaki faaliyetleri hakkında düzenlenen basın toplantısında ülkede meydana gelen sellerin etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yılın ilk yarısında Kırgızistan genelinde 80 sel meydana geldiğini belirten Mambetov, "Sel nedeniyle 6 ayda 22 kişi öldü, 4 bin 551 ev hasar gördü, 76 ev yıkıldı. Ayrıca 68 kamu binası, 404 kilometre iç yol, 568 hektar arazi, 69 köprü, 87 otomobil hasar gördü." dedi.

Mambetov, yıl başından bu yana Bakanlığın 56 uyarı bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararın 13 milyon dolar olduğunu aktardı.

Ülkede tahliye ve boşaltma kararı alınan bölgelerde 3 bin 888 ailenin yaşadığını belirten Mambetov, bu ailelerin devlet tarafından yapılacak desteğe rağmen göç etmediklerini kaydetti.

Mambetov, doğal afetlerin çoğunluğunun ülkenin güneyindeki Oş, Celalabad ve Batken bölgelerinde meydana geldiğini sözlerine ekledi.

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