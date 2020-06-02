Kerkük’te DEAŞ’a karşı operasyon başlatıldı
Irak Başbakanı Kazımi’nin talimatıyla Kerkük’ün güney batı bölgesinde terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon başlatıldığı duyuruldu.
Bağdat
Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi’nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada, “Başbakan Kazımi’nin talimatıyla Kerkük’ün güney batısında DEAŞ’a karşı 'Irak’ın Kahramanları' adlı operasyonlar başladı.” ifadesini kullandı.
Operasyonun 5 ayrı koldan devam ettiğini belirten Resul, bu operasyonla istikrar ve güvenliğin sağlanması ve söz konusu bölgenin DEAŞ kalıntılarından arındırılmasının amaçlandığını kaydetti.
DEAŞ, Kerkük çevresinde askeri birliklere yönelik zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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