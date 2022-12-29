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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Yakut'un AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Savaşın yüzü"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bekir Aydoğan   | 29.12.2022
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Yakut'un AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Savaşın yüzü" Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Arbil

Başkonsolos Yakut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Messi'nin peşinde" ve çevre-yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğraflarına oy veren Yakut, haber kategorisinde ise Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" fotoğrafını oyladı.

Yakut, AA'yı bu başarılı ve ses getiren girişimi için tebrik ettiğini belirterek, "Aslında yılın son dönemleri, bütün bir yılın muhasebesini yapmak için bize önemli bir fırsat sunuyor. Bu fotoğraflar da hafızalarımızı tazeliyor." dedi.

Bu yıla damgasını vuran olayın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş olduğuna dikkati çeken Yakut, şunları kaydetti:

"Bu savaşta da maalesef siviller, sivil altyapı büyük hasar gördü. Bunu en iyi anlatan, savaşın simgelerinden biri haline de gelen Ukraynalı öğretmen Olena Kurilo'nun fotoğrafıdır. Bazen bir resim, bir fotoğraf hacimli kitapların anlatamayacağı kadar çok şey anlatır. Bence burada da savaşın yol açtığı insani acılara ve hasara dikkat çekiliyor, onu simgeliyor. Ben bu fotoğrafı çok etkileyici bulduğum için oyladım.

Türkiye'nin bu tür insani acıları dindirmek için başından beri diplomatik alanda oynadığı rol, önemli ve değerlidir. Umarız en kısa sürede adil bir barış tesis edilebilir."

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