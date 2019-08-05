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Dünya

Kerkük-Musul hattında kapsamlı DEAŞ operasyonu başlatıldı

Irak'ta Kerkük'ün batısını Musul'a bağlayan bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

Ali Mukarrem Garip   | 05.08.2019
Kerkük-Musul hattında kapsamlı DEAŞ operasyonu başlatıldı

Kerkük

Irak'ta Kerkük'ün batısını Musul'a bağlayan bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün batısını Musul'a bağlayan bölgede DEAŞ unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun 10 gün sürmesi planlanıyor.'' dedi.

Kerkük- Musul hattının zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan DEAŞ saldırılarına sahne olduğunu hatırlatan Harbiye, Kerkük'ün güneyindeki Havice İlçesi ile Reşad ve Abbasi nahiyeleri yakınlarından başlatılan operasyonun kara, hava ve terörle mücadele güçleri tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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