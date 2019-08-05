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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesiyle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve bunun kontrolsüz silah yarışına yol açabileceğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 05.08.2019
Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin basın servisi üzerinden Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile ilgili açıklamalar yaptı.

INF'nin sona ermesinden ABD'yi sorumlu tutan Putin, "ABD, INF'den çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu. ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah yarışına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan füzeleri üretmesi durumunda, Rusya'nın da aynı adımları atacağını belirten Putin, "Rusya, bu klastaki füzeleri üretene kadar, tehditlere karşı X-101, Kalibr ve Tsirkon gibi füze sistemleriyle güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Putin, "Orta ve kısa menzilli füze üretimine dair atacağımız tüm adımlar mütekabiliyet gereği atılacak. ABD'nin orta ve kısa menzilli füze konuşlandırmadığı bölgelerde, biz de konuşlandırmayacağız." yorumunu yaptı.

ABD ve müttefiklerinin, uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda sağduyu göstereceğini umduğunu kaydeden Putin, "Stratejik istikrar ve güvenliğin sağlanması ile ilgili müzakereler geç olmadan başlatılmalıdır. Bunun için hazırız." görüşünü dile getirdi.

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