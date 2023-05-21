Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,811.70
BTC/USDT
26,920.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Zelenskiy, Bahmut'un "Rus işgali altında olmadığını" söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ele geçirdiği açıklamasına ilişkin, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil." dedi.

Dildar Baykan Atalay  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Zelenskiy, Bahmut'un "Rus işgali altında olmadığını" söyledi

Ankara

Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Rusya'nın Bahmut'ta kontrolü tamamen ele geçirdiği açıklamasını anımsatması üzerine Zelenskiy, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil. Bu sözlerin 2 ya da 3 tercümesi yok." yanıtını verdi.

Sahadaki stratejilerini paylaşamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu ülke (Rusya) bizi işgal edemez, bu savaşı kazanamaz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti
Su seviyesinin yükseldiği Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Biden, Zelenskiy'den F-16'ların Rusya'ya girmek için kullanılmayacağına dair güvence aldığını söyledi

Biden, Zelenskiy'den F-16'ların Rusya'ya girmek için kullanılmayacağına dair güvence aldığını söyledi

Zelenskiy, Bahmut'un "Rus işgali altında olmadığını" söyledi

Rus güçlerinin ele geçirdiği Bahmut stratejik öneme sahip

İnsanlık tarihinin acı olaylarından Çerkes sürgünü

İnsanlık tarihinin acı olaylarından Çerkes sürgünü
Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu
Ukrayna: Bahmut'ta durum kritik, kuvvetlerimiz hattı tutuyor

Ukrayna: Bahmut'ta durum kritik, kuvvetlerimiz hattı tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet