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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida'dan, G7'nin Ukrayna'da barış ve nükleersiz dünya hedeflediği mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 ülkelerinin, nükleer silahsız dünya ve Ukrayna'da barışı tesis etmeyi hedeflediğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Japonya Başbakanı Kişida'dan, G7'nin Ukrayna'da barış ve nükleersiz dünya hedeflediği mesajı

Hiroşima

Japonya'nın ev sahipliğinde, Hiroşima'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Ev sahibi lider Kişida, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda, basın toplantısı düzenledi.

Zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kişida, bunun, Ukrayna krizine yönelik güçlü mesaj verdiğini kaydetti.

G7'nin, Ukrayna'ya "sarsılmaz dayanışmasını" ortaya koyduğunu belirten Kişida, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesis edilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Rusya'nın saldırgan kapasitelerine karşı yaptırımları güçlendirme kararı aldıklarını bildiren Kişida, yaptırımlardan kaçınılmasını engellemenin önemine de değindi.

Çin'e, uluslararası topluma "sorumlu davranması" çağrısı yapıldığını ifade eden Kişida, G7 ülkelerinin, Çin ile "yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurulmasına" hazır olduğunu söyledi.

Salgın, gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi sorunların zirvede ele alındığını belirten Kişida, bunların çözümüne katkı sunmanın, G7'nin temel misyonu olduğunu vurguladı.

"Nükleersiz dünya"

Hiroşima'daki zirve için "tarihi önemde" nitelendirmesi yapan Kişida, nükleer silahsız bir dünya hedefine yönelik mutabakata varıldığını söyledi.

Statükonun güç kullanılarak değiştirilmesinde, nükleer silah kullanımı bir kenara, nükleer silah tehdidinin bile olmaması gerektiğini kaydeden Kişida, bunun, insanlığın hayatta kalması için "temel bir mesele" olduğunu belirtti.

Zirve marjında açıklanan "Hiroşima Vizyonu"na değinen Kişida, "Torunlarımızın, nükleerden arındırılmış bir gezegende yaşama idealine doğru gerçekçi adımlar atıyoruz." dedi.

G7 liderlerinin hep birlikte, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni ziyaret etmelerinin önemini vurgulayan Kişida, "Hayaller ile idealler arasında fark vardır. İdealler ulaşılabilirdir." ifadesini kullandı.

Liderleri ağırlamakta Hiroşima'yı tercih etmesine yönelik Kişida, "Böyle bir kararlılığı iletmek için barış taahhüdünü simgeleyen Hiroşima'dan daha uygun bir yer yok." dedi.

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