Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, tek hedeflerinin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek olduğunu vurguladı.
1️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-48” operasyonlarında 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/GbVNCxvEMY
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.
Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.