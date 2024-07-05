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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, tek hedeflerinin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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