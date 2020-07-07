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Dünya, Koronavirüs

Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak

Kenya'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eğitime ara verilen okullar, 2021'e kadar kapalı kalacak.

Gökhan Kavak   | 07.07.2020
Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kenya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilen okullar, 2021'e kadar kapalı kalacak.

Eğitim Sekreteri George Magoha, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2020'de yapılması planlanan tüm sınavların iptal edildiğini belirtti.

"Okulların açılması eylül için planlanıyordu ancak Kovid-19 vakalarının sürekli artması nedeniyle 2021 Ocak ayına ertelendi." ifadesini kullanan Magoha, okullarda Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Başkent Nairobi'nin bazı bölgeleri, ülkenin en büyük ikinci kenti Mombasa ile Mandera şehirlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Gelecek iki haftada iç uçuşlar için havaalanlarının yeniden açılması ve eyaletler arasındaki ulaşıma da izin verilmesi planlanıyor.

Kenya'da bugüne kadar 8 bin 67 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti.

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