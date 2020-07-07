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Dünya

Arap ülkelerinden uluslararası topluma 'İsrail'in ilhak planına karşı etkili tutum' çağrısı

Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Filistin, Tunus, Umman ve Kuveyt, İsrail'in "ilhak" planını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi.

Laith Al-jnaidi,Hacer Başer   | 07.07.2020
Arap ülkelerinden uluslararası topluma 'İsrail'in ilhak planına karşı etkili tutum' çağrısı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Amman

Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Filistin, Tunus, Umman ve Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı, uluslararası topluma "etkili ve net bir tutum takınma" çağrısında bulundu.

Dokuz Arap ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in "ilhak" planını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi.

Toplantının kapanış bildirisinde, uluslararası topluma "İsrail'in ilhak planını uygulamasını önlemek, barışı ve uluslararası yasaları korumak için etkili ve net bir tutum takınma" çağrısı yapıldı.

İki devletli çözüm temelinde ve uluslararası kararlara göre ciddiyetle yapılacak müzakerelere dönülmesi gerektiği belirtilen bildiride, Arap Barış Planı'na bağlılık vurgusu yapıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz ayı sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

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