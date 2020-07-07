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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü

Afganistan'ın Nangarhar ve Zabul vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 10 polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 07.07.2020
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Zabul vilayetinin Şinkey Kaymakamı Emir Can Alkozay, ilçede peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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