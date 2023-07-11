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Dünya

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi

Kenya polisi, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında, 12 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Tufan Aktaş  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi

İstanbul

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, nisandan bu yana süren soruşturmada 40 toplu mezar bulunduğunu ve ölenlerin sayısının 351'e çıktığını ifade etti.

Kilisenin bulunduğu ormanda dün yapılan kazılarda 12 cesede daha ulaştıklarını kaydeden Bakan Kindiki, ülkede bir daha buna benzer bir trajedinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağı sözünü verdi.

Öte yandan, Bölge Komiseri Rhoda Onyancha ise kayıpların sayısının 613 olduğunu açıkladı.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Tarikata yönelik operasyonda toplam 45 kişi gözaltına alınırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı.

Ortaya çıkan skandal sonrasında Kenya polisi, çok sayıda tarikat ve gruba karşı operasyon düzenlemişti.

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