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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak liderleri karşılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına konuşuyor Hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur için Taksim Camii’ne cenaze töreni düzenleniyor
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Dünya

NATO: Türkiye ile İsveç'in işbirliği üyelikten sonra kalıcı şekilde sürecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç'in terörle mücadele konusunda son bir yıldır işbirliğini artırdığını, dünkü uzlaşıdan sonra işbirliğinin İsveç'in üye olmasından sonra da kalıcı şekilde devam edeceğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
NATO: Türkiye ile İsveç'in işbirliği üyelikten sonra kalıcı şekilde sürecek

Vilnius

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesinin resmi açılışı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

"Bu tarihi bir zirve çünkü İsveç'in ittifaka tam üyeliğini sağlayacak anlaşmaya vardık." diyen Stoltenberg, İsveç'in üyeliğinin hem Türkiye hem Baltık bölgesi hem de NATO için iyi olacağını belirtti.

Stoltenberg, Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16 savaş uçaklarıyla ilgili soru üzerine, dünkü anlaşmanın geçen yıl Madrid'de imzalanan Üçlü Muhtıra'nın üzerine inşa edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başka bir anlaşma yok. Dünkü anlaşma tıpkı Madrid'deki gibi kamuoyuna açıklandı. İyi haber İsveç'in tam üyeliğinin yolunu hazırladık. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Başbakan (Ulf) Kristersson'a dün İsveç'in tam üye olmasına izin veren ve Türkiye'nin İsveç için katılım protokolünü onaylaması konusundaki yapıcı yaklaşımları için teşekkürlerimi iletiyorum."

Stoltenberg, İsveç'in taahhütleri konusunda NATO'nun garantör olup olmayacağı sorusunu yanıtlarken de "Türkiye ve İsveç'in anlaşmaya uyacağından eminim. Bunun katılımdan sonra da devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Madrid'den beri terörle mücadele konusunda defalarca görüştük. Bu, işbirliğinin İsveç'in tam üye olmasından sonra da devam edeceğini gösteren kalıcı bir taahhüt ve anlaşma olduğunun işaretidir." dedi.

Ukrayna'nın üyeliği

Stoltenberg, zirvenin diğer önemli konularından birinin Ukrayna'nın üyeliği meselesi olduğunu ifade ederek, "Ukrayna'nın üyelik yolu konusunda müttefiklerin açık ve olumlu bir mesaj göndermesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya çok yıllı bir destek paketi önerdiğini, NATO-Ukrayna Konseyi'ni kurarak siyasi bağları güçlendireceklerini aktaran Stoltenberg, üyelik için gerekli ve askeri konuların yanı sıra siyasi gereksinimleri içeren eylem planını kaldırdıklarını, bunun Ukrayna'nın üyeliğini hızlandıracağını vurguladı.

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin zirveye katılacağını, "NATO müttefikleri, birlik içinde Ukrayna'nın üyeliği için olumlu bir mesaj verecekler. Burada kullanılacak dilin detaylarına girmeyeceğim çünkü bugün zirve bildirisi üzerinde uzlaşma sağlandığında kamuoyuna açıklanacak. Mesaj olumlu ve güçlü olacak, birlik içinde verilecek." ifadesini kullandı.

"Wagner Belarus'a gitmedi"

Stoltenberg, Rusya'da yönetime isyan eden Wagner grubunun savaşçılarının Belarus'a gidip gitmediği sorusunu yanıtlarken de konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar Wagner kuvvetlerinin Belarus'a intikalini görmedik." dedi.

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