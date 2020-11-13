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Dünya

Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanları yakıyor

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanlık alanları yakıyor.

Ruslan Rehimov   | 13.11.2020
Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanları yakıyor

Bakü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler evleri ve ormanlık alanları yakıyor.

Rus medyasında ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kelbecer'in farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin çıkmadan önce evleri ateşe verdiği ve tahrip ettiği görülüyor.

Kelbecerlilerin 27 yıl önce neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden terk ettiği evlerden sağlam kalanlar, bir süredir orada yaşayan Ermenilerce kapı, pencere ve banyo aksesuarlarına kadar sökülüyor, daha sonra ise ateşe veriliyor.

Ermeniler sadece evleri değil, etraftaki ağaçları da yakıyor.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti.

Kelbecer ilindeki kent merkezi ve 128 köyde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.

Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer'e farklı bölgelerden Ermenileri getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyor.

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