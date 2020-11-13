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Filistinli yetkili Şeyh: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti uluslararası meşruiyete meydan okumadır

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi eş-Şeyh, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyareti, "uluslararası meşruiyete meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Qais Omar Darwesh Omar,Mehmet Nuri Uçar   | 13.11.2020
Filistinli yetkili Şeyh: Pompeo'nun yerleşim birimlerine ziyareti uluslararası meşruiyete meydan okumadır

Ramallah

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerine yapmayı planladığı ziyareti, "uluslararası meşruiyete meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Şeyh, Pompeo'nun gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyaret sırasında işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'ya da gideceği yönündeki iddialara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Ziyaret, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu vurgulayan önceki ABD yönetimlerinin pozisyonlarına bir meydan okumayı temsil ediyor." ifadelerini kullanan Şeyh, bu adımın ayrıca "uluslararası meşruiyet kararlarına da meydan okuma" olduğunu kaydetti.

ABD merkezli yayın organı Axios'un haberine göre, Pompeo ABD tarihinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak.

Pompeo'nun ziyaretinin resmi mi yoksa özel mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak her iki durumda da İsrailli yetkililerin Pompeo'ya eşlik edeceği belirtildi.

Gelecek çarşamba günü İsrail'i ziyaret edecek Pompeo'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabbi Ashkenazi ile görüşmesi bekleniyor.

Trump'tan önceki tüm ABD yönetimleri, 1967'den beri Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni "İsrail işgali altındaki topraklar" olarak nitelendiriyordu.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" gören kararı imzalamıştı.

Washington yönetimi, Kasım 2019'da da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.

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