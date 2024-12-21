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Dünya

Katar'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, yaklaşık 13 yılın ardından yeniden açıldı.

Irmak Akcan, Ömer Koparan  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Katar'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı Fotoğraf: Nabiaha Altaha/AA

Ankara

Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden açılan Büyükelçilik binasında, Katar bayrağı göndere çekildi.

Bölge halkından Kalid el Kalid, elçiliğin çalışmalara başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kalid, Katar'ın devrime en çok destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah diğer ülkeler de elçilikleri açarlar." dedi.

Suriye'nin uluslararası camiadan yardım alması gerektiğini kaydeden Kalid, "Arap ülkelerinin yanımızda olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başka bir vatandaş Nur Gays da Katar'ın devrimlerine desteğini unutmadıklarını belirterek, elçiliğin yeniden açılmasının Suriye'nin güvenli bir yer haline gelmesini destekleyici bir süreç olacağını, dışarıya göç edenlerin döneceğini söyledi.

Gays, Suriye'nin yeniden imarına destekçi olacak büyükelçiliğin açılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Katar, Temmuz 2011'de, Beşşar Esed rejimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak yapılmıştı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

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