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Dünya

Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Azerbaycan ziyaretinde iki ülke arasında "Pasaport Hamillerine Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Ruslan Rehimov   | 18.10.2021
Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı

Bakü

Al Sani, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bakanlar, ikili iş birliği gündeminin yanı sıra bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırım, alternatif enerji, ulaşım, turizm ve diğer alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi ve mevcut potansiyelin kullanılması konularını ele aldı.

Görüşme sonrasında Bayramov ve Al Sani, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Pasaport Hamillerine Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma"ya imza attı.

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