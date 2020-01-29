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Dünya

Karayip Denizi'nde 7,7 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi'nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 29.01.2020
Karayip Denizi'nde 7,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Karayip Denizi'nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Jamaika, Küba, Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları kıyıları için dev dalga (tsunami) uyarısı yaptı.

Tsunami nedeniyle kıyılarda deniz seviyesinin 30 santimetre ile 1 metre yükselebileceği ifade edilen uyarıda, dalgaların ilkin Cayman Adaları'nı, Küba'nın güneydoğusunu ve Jamaika'nın kuzeyini vurmasının beklendiği belirtildi.

Tsunaminin 1 ile 3 saat sonra Honduras ve Belize kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.

USGS, depremin büyüklüğünü ilk anda 7,3 olarak açıklanmıştı.

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