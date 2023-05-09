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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 18.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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