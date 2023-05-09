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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 798 bin 505 oldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Ankara

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı
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