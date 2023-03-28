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Sağlık, Asrın felaketi

Sağlık personeli Nurdağı ve İslahiye'de sağlık taraması gerçekleştiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te sağlık ekipleri, konteyner ve çadır kentleri gezerek sağlık taraması yapıyor.

Okan Coşkun  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Sağlık personeli Nurdağı ve İslahiye'de sağlık taraması gerçekleştiriyor

Gaziantep

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (GİBTÜ) yapılan açıklamaya göre, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler, depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteyner ve çadır kentlerdeki afetzedelerin tedavisini gerçekleştiriyor.

Sağlık personeli, Nurdağı ve İslahiye'de kronik hastalığı olanları tespit edip tedaviye erişmelerini sağlıyor.

Depremlerin yaşandığı günden itibaren Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde erişkin ve çocuk hastalara yönelik muayene, pansuman, tanı, tetkik, tarama ve tedavi hizmeti gerçekleştiren sağlık personeli, Şahinbey Kız Öğrenci Yurdunda kalan afetzedelerle de ilgilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, vatandaşların acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye çalıştıklarını vurguladı.

Yaraları sarmak adına sürekli sahada olduklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Doktorlarımız Nurdağı ve İslahiye'de çadır kentlerde, konteynerlerde, köylerde vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. Yurtta kalan depremzedelere ve deprem sırasında yaralanıp tedavileri hastanemizde tamamlandıktan sonra barınma problemi olan veya rehabilitasyon ihtiyacı olan 900 civarında depremzedeye doktor, psikolog, fizyoterapist ve hemşirelik hizmeti veriliyor. Bu çalışmalarımız ramazan ayı boyunca devam edecektir."

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