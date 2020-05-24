Euro
7.40
Dolar
6.80
BIST 100
103,024.30
Altın
1,734.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Lejla Biogradlija   | 24.05.2020
Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı

Podgorica


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Müslümanlar Kovid-19 nedeniyle 'arabada' bayramlaştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

Benzer haberler

AK Parti'li Karaaslan: Kovid-19 ile mücadelede dünyanın imrenerek izlediği bir ülke olduk

AK Parti'li Karaaslan: Kovid-19 ile mücadelede dünyanın imrenerek izlediği bir ülke olduk

KKTC Sağlık Bakanı Pilli'den 'Bayramda sosyal mesafeyi koruyun' uyarısı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 367'ye yükseldi

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı

Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı
Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı

Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı