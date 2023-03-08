Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic: Seçimizi kazanacağımdan eminim
Karadağ Cumhurbaşkanı ve Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) lideri Milo Djukanovic, ülkede 19 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanacağına emin olduğunu söyledi.
Podgorica
Djukanovic, ülkenin güneydoğusundaki Gusinje kentine yaptığı ziyarette, halkın, cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gideceği 19 Mart'taki seçime yönelik açıklamalarda bulundu.
Karadağ'ın daha iyi bir geleceğe sahip olması için aday olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Seçimi kazanacağımdan eminim. Önceki seçimlerde beni nasıl mağlup edemediyseniz bu seçimlerde de edemeyeceksiniz." diye konuştu.
Djukanovic, içinde bulunduğu siyasi krizler ve sorunlardan kurtulması gereken ülkesinin, istikrarın yeniden sağlanması için Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşması gerektiğini kaydetti.
Partisi DPS'nin öncelikleri olduğunu ifade eden Djukanovic, şöyle devam etti:
"İlk öncelik, Balkanlar'da sınır değişikliği talep eden milliyetçilere karşı, farklı din ve milletler arasındaki iyi ilişkilerin muhafaza edilmesi. İkincisi, Karadağ'a yatırımları artıracak ekonomik ve siyasi adımların atılması. Üçüncüsü de ülkenin AB üyeliği."
Djukanovic ayrıca, ülkesinin, gelecek cumhurbaşkanlığı döneminde AB üyesi olacağına inandığını dile getirdi.
Karadağ'da seçim
Ülkede 19 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak.
Adaylar arasında DPS safındaki mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in yanı sıra Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) kadın milletvekillerinden Draginja Vuksanovic Stankovic, Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Karadağ Birliği Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni Jovan Jodzir Radulovic yer alıyor.
Ülkedeki seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'inin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday, 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin en son 2018'de yapıldığı Karadağ'da, cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.