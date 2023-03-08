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Dünya

NATO'ya göre Bahmut yakında düşebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ve Ukraynalı güçler arasında çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın Bahmut kentinin yakında Rusya'nın eline geçebileceğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
NATO'ya göre Bahmut yakında düşebilir

Brüksel

Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanlarının İsveç'teki toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, son haftalarda Bahmut içinde ve çevresinde yoğun çatışmalar yaşandığını, Rusya'nın buraya daha fazla asker yığdığını ifade etti.

Stoltenberg, Rus güçlerinin ciddi kayıplar verdiğini belirterek, "Aynı zamanda Bahmut'un gelecek günlerde düşebileceğini göz ardı edemeyiz. Bu durumun savaşta bir dönüm noktası olmayacağını vurgulamak lazım. Bu Rusya'yı hafife almamamız gerektiğinin altını çizer. Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz." dedi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya son bir yılda 150 milyar avroluk askeri, mali ve ekonomik destek verdiğini aktaran Stoltenberg, bunun 65 milyar avroluk kısmının askeri destek olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna'ya destek verirken kendi silah ve mühimmat stoklarını dolu tutma gerekliliğine değinerek, savunma sanayi üretiminin artırılmasının yanı sıra bazı NATO müttefiklerinin ortak satın alma konusundaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları

Stoltenberg, yarın Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiyalı yetkililer arasında yapılacak görüşmeden sonuç çıkıp çıkmayacağına yönelik soru üzerine birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı.

Birçok konunun yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın üyelik meselesini de ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti:

"İlerleme sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etti. Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında yarın NATO karargahında toplantı yapılacak. Görüşme olmadan geçen uzun sürenin ardından bu toplantının yapılması başlı başına önemli. Üyelik bir süreç ve sürecin yarın sonuçlanmasını beklemiyorum. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olacağına inanıyorum. Bu bizim için en büyük öncelik."

Kuzey Akım hattına düzenlenen saldırı

Kuzey Akım doğal gaz boru hattına geçen yıl düzenlenen saldırıyı Ukrayna yanlısı bir grubun düzenlediğine yönelik haberleri teyit edip etmediği sorulan Stoltenberg, "Bildiğimiz şey boru hattına bir sabotaj düzenlendiği ancak bunun arkasında kimin bulunduğunu belirleyebilmiş değiliz." diye konuştu.

Bazı ülkelerin kendi soruşturmalarının sürdüğünü hatırlatan Stoltenberg, saldırıyı kimin yaptığını tespit için bunların tamamlanmasını beklemek gerektiğini vurguladı.

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