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Dünya

Fransa'da emeklilik reformuna karşı grevler devam ediyor

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı düzenlenen grevler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları temasıyla sürüyor.

Murat Karadağ  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Fransa'da emeklilik reformuna karşı grevler devam ediyor

Paris

Tartışmalı reforma karşı ülkenin birçok kentinde yapılan grev ve gösterilerde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları ve çalışan anneler teması öne çıktı.

Kadın hakları savunucuları, emeklilik reformunun, çalışan kadınlara yönelik adaletsizliği daha da derinleştireceğini savunuyor.

Tren ve metro çalışanlarının da dahil olduğu grevler nedeniyle Paris'te ulaşımda aksamalar da devam ediyor.

Ülkenin resmi demir yolu işletmesi SNCF yetkilileri, ülke genelinde faaliyet gösteren 3 hızlı tren hattından yalnızca birinin seferlerine devam etmesini beklediklerini duyurdu.

Genel İş Sendikası (CGT) dahil ülkenin en büyük sendikaları tarafından organize edilen ve çok sayıda sektörün katılımıyla ülke çapında düzenlenen grevler dolayısıyla petrol sevkiyatı, hava ve deniz yolu ulaşımı ile belediye hizmetleri gibi birçok alanda aksamalar yaşandığı kaydediliyor.

Gençlik organizasyonlarının da henüz çalışma çağında olmayan gençlerin protestolara katılmalarını sağlamak için kampanya yürüttüğü belirtiliyor.

İşçi sendikaları ve göstericilerin emeklilik reformunu geri çekme taleplerine karşı direnen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformun emeklilik sisteminin işlevselliği için gerekli olduğunu savunuyor.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

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