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Dünya

İspanya'da başlayan ikinci grip dalgası uzmanları şaşırttı

İspanya'da sonbahar-kış döneminde ikinci kez görülen grip dalgası, uzmanlar tarafından solunum virüslerinde alışık olunmayan bir durum olarak değerlendirildi.

Şenhan Bolelli  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
İspanya'da başlayan ikinci grip dalgası uzmanları şaşırttı

Madrid

Ülkede kasım-aralık ayında görülen "grip A" dalgasından sonra şubat ayından itibaren "grip B" dalgası başladı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü, grip B dalgasıyla ilgili yayımladığı raporda, normalde ilkbahara doğru azalması beklenen grip vakalarının şu anda sık görülmesinin ve bir sonbahar-kış dönemi içinde iki kez grip dalgası çıkmasının "olağan dışılığına" dikkati çekti.

Verilere göre, 20-26 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişiden 258'inde grip vakası görüldüğü, şubat ortasında bu sayının 270 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'dan dolayı alınan önlemlerin etkisiyle vücut direncinin diğer virüslere karşı düştüğünü belirterek, "Kovid-19 bağışıklık sistemini etkiledi, bu bilimsel olarak tanımlanan bir bulgu. Bu da bizi her türlü solunum hastalığına daha yatkın hale getiriyor. Bu ikinci dalga birlikte yaşamın tekrar eskiye dönmesiyle birlikte hızla yükseldi." görüşünü savundu.

Grip B dalgasının özellikle 15 yaş altı çocuklarda görüldüğü ifade edildi.

İspanyol basını da alışılmışın dışında görülen grip vakaları için "Son aylarda eğer ateşin yoksa, burnun akmıyorsa ve öksürüğün yoksa şanslısın." diye yazdı.

Grip B dalgasının İspanya'dakine benzer şekilde Fransa'da da yüksek düzeyde olduğu belirtildi.

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