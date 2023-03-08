Dolar
18.94
Euro
19.97
Altın
1,814.19
ETH/USDT
1,554.80
BTC/USDT
22,042.00
BIST 100
5,377.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da ağır hasarlı bir binada görüntüleme yapıldığı sırada çökme meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu ile görüştü.
logo
Dünya

AB, mali kurallarını gelecek yıl uygulamaya başlayacak

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgını ve savaş nedeniyle askıya aldığı üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarını 2024'te yeniden uygulamaya başlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
AB, mali kurallarını gelecek yıl uygulamaya başlayacak

Brüksel

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, üye ülkelerin gelecek yıldaki maliye politikalarına ilişkin tavsiyeler içeren çalışmaları hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

AB ülkelerinin son 3 yılda önce salgın sonra da yüksek enerji fiyatları karşısında vatandaşları ve işletmeleri korumak için önemli ölçüde detsekler sağladıklarını anımsatan Dombrovskis, "Bu destekler sonsuza kadar devam edemez." dedi.

Dombrovskis, enerji fiyatları düştüğü için verilen desteklemelerin aşamalı olarak kalkması gerektiğine işaret ederek, "Geniş ölçüde mali teşvik verme zamanı geçti." diye konuştu.

AB Komisyonu'nun üye ülkeler için 2024 yılı maliye politikası kılavuzunu hazırladıklarına dikkati çeken Dombrovskis, "Artık, borç sürdürülebilirliğini iyileştirmeye ve potansiyel büyümeyi sürdürülebilir bir şekilde artırmaya odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin 2020 yılında muafiyet maddesi ile mali kuralları askıya aldıklarını ve kamu harcamalarını yükselttiklerini hatırlatarak, maddeyi askıya alma kararının 2023 yılı sonunda kalkacağını belirtti.

Gentiloni de sınrısız kamu harcamasına izin veren genel muafiyet maddesinin yıl sonunda devre dışı bırakılacağını onayladıklarını söyledi.

İstikrar ve Büyüme Paktı'nın genel muafiyet maddesinn 2020 yılında uygulamnmaya konduğunu anımsatan Gentiloni, bunun üye ülkelerin salgın ve savaşın neden olduğu ekonomik sorunları yönelik harcama yapmalarına imkan sağladığını anlattı.

Gentiloni, "AB ülkeleri, ihtiyatlı maliye politikaları izlemeli, kamu yatırımlarını korumalı ve hedef odaklı olmayanlardan başlayarak enerji destek önlemlerini aşamalı olarak kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB mali kuralları

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

AB üyesi ülkeler, salgın ve enerji krizi nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını yükseltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu hazırlıyor
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
Kızılay, deprem bölgesinde kadın gönüllüleriyle yaraları sarıyor
Kahramanmaraş'ta kadın astsubaylardan depremzede kadınlara 8 Mart sürprizi

Benzer haberler

Balıkesir'de depremzede kadınlar geride bıraktıkları için yardım seferberliğine katıldı

Balıkesir'de depremzede kadınlar geride bıraktıkları için yardım seferberliğine katıldı

AB, mali kurallarını gelecek yıl uygulamaya başlayacak

AB ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü

Kahramanmaraş ekonomisi için destek ve teşvikler bekleniyor

Kahramanmaraş ekonomisi için destek ve teşvikler bekleniyor
Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğini desteklediklerini söyledi

Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğini desteklediklerini söyledi
UNFPA'dan depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarına destek

UNFPA'dan depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet