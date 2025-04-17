Kanada'da parti liderleri, yaklaşan seçimler öncesinde ABD gerilimini tartıştı
Kanada'da 4 parti lideri, 28 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesinde katıldıkları tartışma programında, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin konuştu.
Ankara
Liberal Parti lideri ve Başbakan Mark Carney, Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh ve Quebec Bloku Partisi lideri Yves-François Blanchet, yaklaşan seçimler öncesinde, Quebec eyaletinde Fransızca yayın yapan Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin radyo kanalı Radio-Canada'da bir araya geldi.
Fransızca yapılan münazara kapsamında göç sorunundan dış ilişkilere kadar pek çok konuyu ele alan liderler, seçim vaatlerine ilişkin konuştu.
Trump'ın tarifeleri karşısında, "Quebec'in ve genel olarak Kanada'nın değerlerinin korunması konusunda tüm liderlerin birlik içinde" olduğunu vurgulayan Carney, "Tedarik yönetiminden, Fransızca dilinden ve Quebec kültüründen asla taviz vermem. Amerikalılar karşısında hepimizin bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum." dedi.
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Liderler, Trump'ın ocakta başkanlık görevine gelmesinin ardından başta çelik ve alüminyum olmak üzere Kanada'nın çeşitli sektörlerine yönelik uyguladığı tarifelere karşılık Kanada'nın da misilleme tarifeler başlatmasının vatandaşlar üzerindeki dayanışma duygusunu artırdığını ve birçok kişinin ABD ürünleri yerine yerel ürünleri tercih etmesine neden olduğunu kaydetti.
Söz konusu "boykot hareketi" kapsamında Singh ve Blanchet, yerli üretim meyve ve sebzelere yöneldiklerini belirtirken, Carney artık ABD üretimi şarap satın almadığını, Poilievre ise "dünyanın en iyi eti olan Kanada sığır etini" tercih ettiğini ifade etti.
"Bu seçimde esas mesele, Trump'a kim karşı koyabilecek?"
Ülkedeki göç konusuna da değinen liderler, Kanada'ya yeni gelecek göçmen ve sığınmacıları ülkeye entegre etme kapasitesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.
Carney, "Göç sistemi işlemiyor, özellikle pandemiden sonra." diye konuşarak, eski Başbakan Justin Trudeau döneminde ülke nüfusunun göç nedeniyle yaklaşık yüzde 3 oranında arttığını belirtti.
Federal hükümetin "belli sınırları" olduğunu ve sağlık alanında yeni programlara yatırım yapmayı planlamadığını kaydeden Carney, mevcut sağlık programlarını ise sürdüreceğini dile getirdi.
"Biz hala aynı partiden, aynı gruptan bahsediyoruz, lideri değiştirmeniz, felsefenizi değiştirdiğiniz anlamına gelmez." diyen Blanchet, Liberal Partili Trudeau ile Carney arasındaki benzerliğe işaret etti.
Poilievre de son 10 yılda ülkeyi zayıflattığını öne sürdüğü Liberalleri Kanada'yı "ekonomik tehditlere karşı daha kırılgan" hale getirmekle suçladı ve Carney'in Trudeau ile aynı seçim vaatlerini tekrarladığını öne sürdü.
Bunun üzerine Carney, bu eleştirileri reddederek, "Bu seçimde esas mesele, Trump'a kim karşı koyabilecek?" şeklinde konuştu.
Göreve yeni geldiğine dikkati çeken Carney, bir aydır oturduğu başbakanlık koltuğunda elde ettiği başarıları şöyle sıraladı:
"Fransa, İngiltere ve Avustralya ile anlaşmalar imzaladık. ABD ile yürütülecek müzakerelere ön hazırlık yaptık. Vergileri düşürdük ve çalışanlar için destek programları oluşturduk."
Liderler arasında 17 Nisan'dan İngilizce bir tartışma yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergileri ve tehditleriyle iki ülke arasında gerginlikler devam ederken 2015'ten bu yana başbakanlık görevini yürüten Justin Trudeau, 14 Mart'ta görevinden istifa ederek kabinesini feshetmişti. Trudeau'nun istifasının ardından ekonomist Mark Carney, ülkenin yeni başbakanı olmuştu.
Trump, Kanada'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olması yönündeki açıklamalarını defalarca yinelerken, Carney, Kanada'nın "asla" ABD’nin bir parçası olmayacağını vurgulamıştı.
Tarife gerilimlerinin devam ettiği bir dönemde, erken seçim çağrılarının artması üzerine Carney, 23 Mart'ta parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.