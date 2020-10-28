Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Kanada'da pozitif vaka sayısı 225 bin 690'a çıktı, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
Toronto
Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 10 bini geçti.
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Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 271 yeni ölüm vakası kaydedildi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
Kanada’daki pozitif vaka sayısı da son bir haftada 28 bin 775 artarak, 225 bin 690'a çıktı.
Ülkede bugüne dek toplam 9 milyon 702 bin 468 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 188 bin 89'a ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.