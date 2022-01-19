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Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı

Japonya, artan Kovid-19 vakaları sonrası başkent Tokyo ile 12 eyaleti kısmi olağanüstü hal kapsamına alma kararı verdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.01.2022
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı

Tokyo

Başbakan Kişida Fumio, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası salgınla mücadelede artan vaka sayısına değindi.

Kişida, "Bu, bilinmeyen bir virüse karşı mücadele. Ancak aşırı bir korku hissetmeden ve yeterli düzeyde hazırlanarak bu durumun üstesinden gelebilmeliyiz." dedi.

Danışman Heyetinin verdiği onay sonrası hükümet, Tokyo ile ülkenin farklı bölgelerinde konumlanan 12 eyalette kısmi olağanüstü hal uygulama kararı verdi.

Tokyo ve çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile Aiçi, Gifu, Mie, Miyazaki, Kumamoto, Nagazaki, Niigata, Gunma ve Kagawa'da 21 Ocak'ta başlayacak uygulama 13 Şubat'a dek yürürlükte kalacak.

Uygulama, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halka eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

Yeni kararla kısmi olağanüstü halin uygulandığı eyalet sayısı 16'ya yükselecek. Böylelikle 47 eyaletin yer aldığı Japonya'nın 3'te 1'inde kısmi olağanüstü hal uygulanmış olacak.

Japonya'da dün günlük vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 30 bini aşmıştı. 2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası, günlük vaka sayısının 60 kattan fazla yükselmesi dikkati çekmişti.


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