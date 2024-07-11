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Dünya

Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kanada'nın Tofino bölgesinin yaklaşık 210 kilometre güneybatısında ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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