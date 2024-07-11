Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Kanada'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Kanada'nın Tofino bölgesinin yaklaşık 210 kilometre güneybatısında ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Deprem sonrası can ya da mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.