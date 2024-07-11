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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

G7 Dışişleri Bakanları, Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı

G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı (Bezalel) Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.

Barış Seçkin  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
G7 Dışişleri Bakanları, Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı

Roma

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