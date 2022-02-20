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Dünya

Kanada polisi Ottawa’daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı

Ottawa polisinin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında eylemcilere karşı biber gazından sonra tahriş edici kimyasal madde de kullandığı kaydedildi.

Seyit Aydoğan   | 20.02.2022
Kanada polisi Ottawa’daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı Fotoğraf: Amru Salahuddien/ AA

Toronto

Ottawa polisinin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında eylemcilere karşı cumartesi sabah başlattığı operasyonda, biber gazından sonra tahriş edici kimyasal madde de kullandığı kaydedildi.

Ulusal televizyon kanallarının canlı yayınladığı operasyonda polisin, blok halinde karşılarında duran grubu geri püskürtürken tahriş edici kimyasal kullandığı görüldü.

Polisin kimyasal madde kullandığı, Ottawa Polis Teşkilatının sosyal medya hesabındaki duyuruda da paylaşıldı.

Güvenlik güçleri, cumartesi günü 47 kişiyi daha gözaltına alırken, göstericilere ait 38 araç da çekildi.

Ottawa Polisi, gözaltına alınanlar arasında üzerinde çelik yelek, çantalarında sis bombası ve havai fişek bulunan protestocular olduğunu duyurdu.

Ottawa’daki protestolarda gözaltına alınan eylemci sayısı son gözaltılarla 170’e ulaştı.

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