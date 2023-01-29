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İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması Fatih'te protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı (MGV) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Alper Korkmaz   | 29.01.2023
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması Fatih'te protesto edildi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

STK üyelerinden oluşan grup, ikindi namazı sonrası Fatih Camisi'nde buluştu. Camide toplananlar daha sonra sloganlar eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamalarıyla İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını Batı'nın "özgürlük" olarak nitelendirdiğine değindi. Kutsal Kitap yakan kişiyi muhatap almadıklarını belirten Turhan, onun arkasındaki fikri hedef aldıklarını dile getirdi.

Yapılan açıklamaların ardından dua edildi.

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İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması Fatih'te protesto edildi

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