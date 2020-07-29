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Dünya

Kanada’dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD’li öğrencilere sınır kolaylığı

Kanada, ülkedeki üniversitelerden kabul alan ve kayıt yaptıran ABD’li öğrencilere sınır geçişi kolaylığı sağlanacağını duyurdu.

Seyit Aydoğan   | 29.07.2020
Kanada’dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD’li öğrencilere sınır kolaylığı

Toronto

Kanada-ABD arasındaki sınırlarda sadece ticari geçişlere izin verilmesini öngören ve 21 Mart’tan bu yana dört kez uzatılan karar, öğrenciler konusundaki adımla ilk kez gevşetilmiş oldu. 

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, öğrencilerin sınır geçişlerinde 18 Mart'tan önce üniversitelerce onaylanan bir kayıt mektubu veya belgesinin kabul edileceğini açıkladı.

Uygulamadan, 18 Mart 2020 tarihinden önce Kanada’da çalışma izni almış olan öğrenciler de yararlanacak.

Bakanlık, "Ancak bu istisna sadece Amerika Birleşik Devletleri öğrencileri için geçerlidir’’ hatırlatmasında bulundu.

Karardan yararlanacak öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programa ait derslerin en az yüzde 50'sini, çevrim içi de olsa Kanada'da tamamlamak zorunda olacaklar.

Öğrenciler, Kanada'da bulundukları bu süreyi, aynı zamanda çalışma izinlerini almak için de kullanabilecekler.

Kanada, ülkedeki üniversite ve kolejlerde eğitim gören yabancı öğrencilere, eğitim hayatları boyunca haftada 25 saati aşmamak kaydıyla çalışma izni de veriyor.

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