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Dünya

Yemen Cumhurbakanı Hadi Aden'e yeni vali ve emniyet müdürü atadı

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, geçici başkent Aden'e vali ve emniyet müdürü tayin etti.

Gülşen Topçu   | 29.07.2020
Yemen Cumhurbakanı Hadi Aden'e yeni vali ve emniyet müdürü atadı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

Aden

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle hayata geçirilmesi için sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerlikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Aden'e yönelik 2 atama gerçekleştirdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atadı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek emniyet müdürlüğüne getirildi.

Aden Valiliğine getirilen Lemles'in, GGK Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın daha önce bir yetkiliye dayandırdığı haberde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti.

Bunun hemen akabinde GGK sözcüsü Nizar Heysem Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.



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